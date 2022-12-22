Россияне ночью снова ударили по Очакову: ракета попала в дом (фото)
В ночь на четверг, 22 декабря, российские солдаты снова обстреляли Очаков Николаевской области. На этот раз был нанесен ракетный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета.
"Ночью снова произошли обстрелы г. Очаков, на этот раз ракетами, предварительно "Оникс", снова по гражданскому дому", - рассказал он.
В этот раз, по его словам, обошлось без жертв.
Напомним, в Кривом Роге в среду, 21 декабря, сообщили о звуках взрывов. Также их слышали и в Очакове Николаевской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о двух раненых - матери и ребенке. Позже информация по пострадавших была уточнена - ранения получили 10-летний мальчик, 41-летний мужчина и 74-летняя женщина. Вчера оккупанты ударили по Очакову из ствольной артиллерии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.