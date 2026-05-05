Оккупанты обстреляли Днепр баллистикой: есть погибшие и раненые
Российские солдаты сегодня, 5 мая, вечером нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погибли мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу в Telegram и президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам Ганжи, после российского удара на предприятии начался пожар.
Он уточнял, что трое человек погибли. Еще девять - получили ранения, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Врачи предоставляют пострадавшим помощь.
В свою очередь президент позже заявил, что уже известно о 4 погибших из-за российского удара по Днепру.
Стоит заметить, что о скоростной цели (обычно имеется в виду баллистика),Э которая летела в сторону Днепра, Воздушные силы ВСУ предупреждали около 19:50.
Напомним, российские оккупанты сегодня, 5 мая, уже нанесли несколько ударов по мирным целям.
В частности, враг атаковал Запорожье управляемыми авиабомбами. По состоянию на сейчас известно о 12 погибших и 37 раненых. Завтра, 6 мая, в городе объявили День траура.
Также российские оккупанты ударили фугасными авиабомбами по Краматорску.
"Прилеты" были прямо в центре города, где находились мирные жители. По состоянию на сейчас есть информация о 5 погибших и 12 пострадавших в результате такой атаки россиян.
Вражеский террор продолжается спустя день после того, как Минобороны РФ анонсировало перемирие с Украиной 8-9 мая. Российский диктатор Владимир Путин хочет обеспечить безопасность на праздновании "дня победы".