Оккупанты обстреляли Днепр баллистикой: есть погибшие и раненые

Российские солдаты сегодня, 5 мая, вечером нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погибли мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу в Telegram и президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам Ганжи, после российского удара на предприятии начался пожар.

Он уточнял, что трое человек погибли. Еще девять - получили ранения, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Врачи предоставляют пострадавшим помощь.

В свою очередь президент позже заявил, что уже известно о 4 погибших из-за российского удара по Днепру.

Стоит заметить, что о скоростной цели (обычно имеется в виду баллистика),Э которая летела в сторону Днепра, Воздушные силы ВСУ предупреждали около 19:50.

Удары россиян

Напомним, российские оккупанты сегодня, 5 мая, уже нанесли несколько ударов по мирным целям.

В частности, враг атаковал Запорожье управляемыми авиабомбами. По состоянию на сейчас известно о 12 погибших и 37 раненых. Завтра, 6 мая, в городе объявили День траура.

Также российские оккупанты ударили фугасными авиабомбами по Краматорску.