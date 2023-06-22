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Оккупанты обстреляли дом в Херсоне: ранены двое гражданских и волонтеры

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Херсон, Четверг 22 июня 2023 14:29
Оккупанты обстреляли дом в Херсоне: ранены двое гражданских и волонтеры Фото: оккупанты обстреляли дом в Херсоне 22 июня, ранения получили 4 человека (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Обстрел Херсона устроили оккупанты днем ​​22 июня. Враг попал в дом, из-за чего ранения получили двое гражданских и двое волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Сегодня в обед армия РФ обстреляла жилой дом. Из-за вражеского удара в собственном дворе ранения получили два человека", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, также под вражеский огонь попали и студенты-волонтеры из Ровно, которые помогали херсонцам.

"Это два молодых парня, 25 и 23 года", - отметил Прокудин.

Что известно о состоянии раненых?

Гражданские - 86-летняя женщина и 25-летний парень - находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Что касается волонтеров, то у них ранения средней степени тяжести, медики оказывают им помощь.

Обновлено. По данным Офиса генпрокурора, около 12:30 оккупанты с временно оккупированной территории Херсонской области обстреляли из артиллерии областной центр.

"В результате обстрелов ранения получили четверо местных жителей и двое волонтеров, которые прибыли в Херсонскую область для предоставления социальной помощи людям", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты каждый день обстреливают освобожденный в ноябре прошлого года областной центр Херсонской области. Так, 19 июня РФ обстреляла автомобильное предприятие в Херсоне, сгорели 10 маршрутных автобусов. А 20 июня российские войска накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказалась машина "скорой", врачи не пострадали, но погиб местный житель.

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