Окупанти обстріляли будинок у Херсоні: поранені двоє цивільних та волонтери

Обстріл Херсона влаштували окупанти вдень 22 червня. Ворог влучив в будинок, через що поранення отримали двоє цивільних та двоє волонтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Сьогодні в обід армія РФ обстріляла житловий будинок. Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей", - розповів він.

Крім того, за його словами, також під ворожий вогонь потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям.

"Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки", - зазначив Прокудін.

Що відомо про стан поранених?

Цивільні - 86-річна жінка та 25-річний хлопець - знаходиться у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя.

Що стосується волонтерів, то у них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.

Оновлено. За даними Офісу генпрокурора, близько 12:30 окупанти з тимчасово окупованої території Херсонської області обстріляли з артилерії обласний центр.

"Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо місцевих мешканців та двоє волонтерів, які прибули на Херсонщину для надання соціальної допомоги людям", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Херсона

Російські окупанти щодня обстрілюють звільнений у листопаді минулого року обласний центр Херсонської області. Так, 19 червня РФ обстріляла автомобільне підприємство в Херсоні, згоріли 10 маршрутних автобусів. А 20 червня російські війська накрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинилася машина "швидкої", лікарі не постраждали, але загинув місцевий мешканець.