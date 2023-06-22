Окупанти обстріляли будинок у Херсоні: поранені двоє цивільних та волонтери
Обстріл Херсона влаштували окупанти вдень 22 червня. Ворог влучив в будинок, через що поранення отримали двоє цивільних та двоє волонтерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Сьогодні в обід армія РФ обстріляла житловий будинок. Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей", - розповів він.
Крім того, за його словами, також під ворожий вогонь потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям.
"Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки", - зазначив Прокудін.
Що відомо про стан поранених?
Цивільні - 86-річна жінка та 25-річний хлопець - знаходиться у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя.
Що стосується волонтерів, то у них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.
Оновлено. За даними Офісу генпрокурора, близько 12:30 окупанти з тимчасово окупованої території Херсонської області обстріляли з артилерії обласний центр.
"Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо місцевих мешканців та двоє волонтерів, які прибули на Херсонщину для надання соціальної допомоги людям", - йдеться в повідомленні.
Обстріли Херсона
Російські окупанти щодня обстрілюють звільнений у листопаді минулого року обласний центр Херсонської області. Так, 19 червня РФ обстріляла автомобільне підприємство в Херсоні, згоріли 10 маршрутних автобусів. А 20 червня російські війська накрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинилася машина "швидкої", лікарі не постраждали, але загинув місцевий мешканець.
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