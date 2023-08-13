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Оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне: три человека пострадали

Фото: оккупанты обстреляли Херсон 13 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в воскресенье, 13 августа, обстреляла Херсон из артиллерии. В результате вражеской атаки три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, сегодня около 11:30 российские оккупанты совершили артобстрел жилых кварталов Херсона. В одном из микрорайонов попали в многоэтажку и вблизи нее.

В результате атаки пострадали трое местных жителей, двоих из них в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают правоохранители, экстренные службы и медики. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне дважды атаковали из дрона территорию Бериславской больницы.

Фото: оккупанты обстреляли Херсон 13 августа (t.me/phogovua)

Обстрелы Херсонской области

В воскресенье, 13 августа, оккупанты активизировали обстрелы Херсонской области. Утром под обстрел попала Белозерская община. Тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, он находится в реанимации.

Кроме того, россияне ударили из артиллерии по Широкой Балке. Там погиб местный житель и семья: муж, жена, младенец и 12-летний мальчик. Также из-за обстрелов в селе Станислав погибли двое мужчин. Еще одна женщина травмирована.

Как сообщалось, российские снаряды оставили без света часть Херсона. Из-за атаки повреждена высоковольтная линия питания.

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