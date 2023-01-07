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РФ обстреляла полтора десятка населенных пунктов в Запорожской области: есть разрушения

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Запорожская область, Суббота 07 января 2023 10:22
РФ обстреляла полтора десятка населенных пунктов в Запорожской области: есть разрушения Иллюстративное фото: РФ обстреляла полтора десятка населенных пунктов в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за минувшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области. В результате вражеских атак есть разрушение домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Плавни, Каменское, Степное, Павловка, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандреевка, Ольговское, Малиновка, Луговское, Цветково, Железнодорожное, Малые Щербаки, Степногорск", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ОВА, поступило 13 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

"В течение прошлых суток эвакуация гражданского населения с временно оккупированных территорий не проводилась", - добавляют в ОВА.

Напомним, что за минувшие сутки русские войска почти 40 раз обстреляли Херсон и область. Есть погибший и раненый.

Также под огнем оккупантов оказались и Харьковская область. Враг ударил по приграничью, в результате чего повреждены дома и хозяйственные здания.

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