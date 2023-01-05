Оккупанты ограничивают движение местных по захваченным районам Запорожской области, - ЦНС

Как пишет Центр, выезд из населенных пунктов жителям разрешен только по пропускам.

"Например, по новым правилам жители Бердянска и Мелитополя должны получить разрешение в "комендатуре" на выезд, а затем продемонстрировать его на блокпосте. В то же время в городах проводятся обыски в поисках подполья. Также заметим, что в регионе продолжается подготовка к мобилизации в пределах "новой волны" призыва в ряды врага", - уточняет ЦНС.

По данным Центра, фактически оккупанты превратили временно оккупированные территории в "режимный объект", где люди предпочитают не ходить по улицам, чтобы не наткнуться на вражеский патруль с проверкой.

"При этом покинуть "объект" нельзя", - подчеркивают в Центре национального сопротивления.