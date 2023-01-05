RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ограничивают движение местных по захваченным районам Запорожской области, - ЦНС

Фото: на блокпостах в захваченных оккупантами районах требуют специальные пропуски (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты ограничили свободное передвижение местных жителей во временно захваченных районах Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как пишет Центр, выезд из населенных пунктов жителям разрешен только по пропускам.

"Например, по новым правилам жители Бердянска и Мелитополя должны получить разрешение в "комендатуре" на выезд, а затем продемонстрировать его на блокпосте. В то же время в городах проводятся обыски в поисках подполья. Также заметим, что в регионе продолжается подготовка к мобилизации в пределах "новой волны" призыва в ряды врага", - уточняет ЦНС.

По данным Центра, фактически оккупанты превратили временно оккупированные территории в "режимный объект", где люди предпочитают не ходить по улицам, чтобы не наткнуться на вражеский патруль с проверкой.

"При этом покинуть "объект" нельзя", - подчеркивают в Центре национального сопротивления.

Напомним, оккупанты блокируют выезд с временно оккупированных территорий на подконтрольные правительству Украины территории. В декабре оккупанты закрыли пропускной пункт в Васильевке, а с 15 января россияне планируют его разблокировать, но только в пешем режиме. Кроме того, оккупанты вводят "комендантские дни" во временно оккупированном Токмаке и ближайших селах Запорожской области - выходить на улицу в эти дни категорически запрещено.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, планируя массовую мобилизацию, российские оккупанты заставляют вузы в Крыму отчислять студентов старших курсов, имеющих задолженность в обучении.

На днях мы писали, что российские оккупанты из ЧВК "Вагнер" вывезли из пригорода Бахмута около 30 местных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиОккупированные территории