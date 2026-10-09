RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Оккупанты незаконно вывезли с Харьковщины 25 гражданских, среди которых дети

12:08 09.10.2026 Пт
3 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: омбудсман Дмитрий Лубинец (facebook com dmytro lubinets)

Российские военные вывезли из оккупированной части Харьковщины 25 гражданских, среди которых дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмана Дмитрия Лубинца.

По его словам, среди вывезенных есть молодые и пожилые люди, а также дети. Оккупанты сами рассказали о так называемой операции спасения в своих Telegram-каналах. Но никто не знает, где эти люди сейчас и в каких условиях.

"Больше всего в этой истории меня беспокоит судьба детей. Их вывозят, их данные собирают - а родители и родные могут даже не знать, где они", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсман отметил, что имеющиеся видеоматериалы свидетельствуют о давлении и запугивании. Людей лишили возможности самостоятельно решать, куда ехать и что будет с ними дальше.

"Настоящая эвакуация - это когда человека вывозят ради его безопасности, и человек знает, куда едет и соглашается на это", - заявил он.

Когда людей без их согласия вывозят с оккупированной территории на территорию государства-агрессора, это становится принудительным перемещением и депортацией. Называть такие действия спасением, по словам Лубинца, цинично.

Telegram-бот собирает данные людей

Омбудсман сообщил, что оккупанты уже создали Telegram-бот. Через него собирают данные людей под предлогом так называемой эвакуации. Такие данные могут использоваться против самих людей и их родных.

"Призываю не передавать через него паспортные данные, адреса, телефоны или документы - свои или своих детей", - заявил Лубинец.

Он также напомнил, что подобные действия противоречат нормам международного гуманитарного права. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает принудительное перемещение и депортацию людей с оккупированной территории (статья 49), взятие заложников (статья 34), а также устрашение, террор и коллективные наказания (статья 33).

Что требует Лубинец

Омбудсман уже обратился к Уполномоченному по правам человека в РФ. Он требует сообщить местонахождение всех 25 человек, предоставить информацию об условиях их пребывания и полных данных вывезенных гражданских. Также он просит принять меры по возвращению этих людей в Украину.

Кроме этого, Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста, ООН и другие международные организации.

"Меня должны услышать! Этих людей нельзя просто вывезти - и сделать вид, что их больше не существует", - подчеркнул омбудсман.

Напомним, РБК-Украина рассказывала, как Россия готовит украинских детей к службе в собственной армии.

На оккупированных территориях действуют сотни ячеек парамилитарных структур, а в Крыму и Севастополе, по данным Центра национального сопротивления, создали 874 отряда "Юнармии" - это около 29 тысяч детей.

Также мы писали, что разведка разоблачила схему вывоза детей-сирот из оккупации.

По данным Службы внешней разведки Украины, летом детдомовцев на оккупированной Донбассе вывезли в Россию якобы на оздоровление, а по меньшей мере двоих детей домой не вернули.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияДмитрий Лубинец