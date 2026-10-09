Окупанти незаконно вивезли з Харківщини 25 цивільних, серед яких діти

За його словами, серед вивезених є молоді та літні люди, а також діти. Окупанти самі розповіли про так звану операцію порятунку у своїх Telegram-каналах. Але ніхто не знає, де ці люди зараз і в яких умовах перебувають.

"Найбільше в цій історії мене непокоїть доля дітей. Їх вивозять, їхні дані збирають - а батьки та рідні можуть навіть не знати, де вони", - наголосив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що наявні відеоматеріали свідчать про тиск і залякування. Людей позбавили можливості самостійно вирішувати, куди їхати і що буде з ними далі.

"Справжня евакуація - це коли людину вивозять заради її безпеки, і людина знає, куди їде, та погоджується на це", - заявив він.

Коли ж людей без їхньої згоди вивозять з окупованої території на територію держави-агресора, це стає примусовим переміщенням і депортацією. Називати такі дії порятунком, за словами Лубінця, цинічно.

Telegram-бот збирає дані людей

Омбудсман повідомив, що окупанти вже створили Telegram-бот. Через нього збирають дані людей під приводом так званої евакуації. Такі дані можуть використати проти самих людей та їхніх рідних.

"Закликаю не передавати через нього паспортні дані, адреси, телефони чи документи - свої або своїх дітей", - заявив Лубінець.

Він також нагадав, що такі дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняє примусове переміщення та депортацію людей з окупованої території (стаття 49), взяття заручників (стаття 34), а також залякування, терор і колективні покарання (стаття 33).

Що вимагає Лубінець

Омбудсман вже звернувся до Уповноваженої з прав людини в РФ. Він вимагає повідомити місцезнаходження всіх 25 людей, надати інформацію про умови їхнього перебування та повні дані вивезених цивільних.

Також він просить вжити заходів для повернення цих людей в Україну.

Окрім цього, Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій.

"Мене мають почути! Цих людей не можна просто вивезти - і зробити вигляд, що їх більше не існує", - наголосив омбудсман.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, як Росія готує українських дітей до служби у власній армії.

На окупованих територіях діють сотні осередків парамілітарних структур, а в Криму і Севастополі, за даними Центру національного спротиву, створили 874 загони "Юнармії" - це близько 29 тисяч дітей.