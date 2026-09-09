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Разведка разоблачила схему похищения украинских детей-сирот из оккупации

17:10 09.09.2026 Ср
2 мин
Детей якобы отправляют на оздоровление, но возвращаются не все
aimg Мария Науменко
Разведка разоблачила схему похищения украинских детей-сирот из оккупации Фото: Россия вывозит детей с оккупированных территорий под видом "оздоровления" (Getty Images)
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Воспитанников детского дома в оккупированной Донецкой области летом вывезли в Россию якобы на оздоровление, однако по меньшей мере двоих детей домой не вернули.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По данным разведки, этим летом питомцев одного из детских домов на оккупированной части Донецкой области вывезли в Россию. Официальным поводом для поездки называли оздоровление.

Однако по завершении поездки вернулись не все дети. По меньшей мере, двух из них передали под опеку и перевезли в Московскую область.

Теперь судьбу этих детей устанавливают.

Как работает схема

В СЗРУ отмечают, что вывоз детей под предлогом оздоровления является частью отработанной схемы. Для таких поездок также могут использоваться поводы отдыха, реабилитации или участия в культурно-образовательных мероприятиях.

После этого часть детей в Украину не возвращают.

В организацию таких поездок, по информации разведки, привлечены оккупационные администрации, российские органы опеки и организаторы выездов.

По прибытии в Россию дети попадают под контроль местных органов власти. Именно они могут определять место жительства детей и их правовой статус.

Таким образом, поездка, которую сначала могут подавать как временную, фактически может завершиться перемещением ребенка в другой регион РФ и передачей под опеку.

В разведке говорят о более широкой проблеме

В СЗРУ отмечают, что речь идет не об единичном случае. По информации службы, в России сформировалась система эксплуатации украинских детей, которая имеет как государственное, так и криминальное измерение.

К государственному измерению разведка относит, в частности, привлечение детей к труду на предприятиях оборонной промышленности и вербовку российскими спецслужбами.

Среди криминальных форм эксплуатации СЗРУ называет торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию, незаконную трансплантацию органов и другие преступления.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что Россия использует школы на временно оккупированных территориях для идеологической обработки детей.

С 1 сентября 2026 для учеников 5-7 классов там ввели обязательный курс "История нашего края. Донбасс и Новороссия", который, по его словам, должен навязывать российские имперские мифы.

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