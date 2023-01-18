Оккупанты накануне вечером вновь ударили по Очаковской общине: повреждены дома

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"С 21:50 и 22:40 враг наносил удары из РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской общины. В результате чего повреждено несколько частных жилых домов, в многоквартирном доме выбиты окна. Пострадавших нет", - написал он.

Также вчера днем россияне открыли артиллерийский огонь по Куцурубской общине. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет.