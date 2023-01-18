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Оккупанты накануне вечером вновь ударили по Очаковской общине: повреждены дома

Фото: оккупанты накануне вечером вновь ударили по Очаковской общине (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Накануне вечером 17 января российские войска обстреляли Очаковскую общину (Николаевская область). Вследствие атак повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"С 21:50 и 22:40 враг наносил удары из РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской общины. В результате чего повреждено несколько частных жилых домов, в многоквартирном доме выбиты окна. Пострадавших нет", - написал он.

Также вчера днем россияне открыли артиллерийский огонь по Куцурубской общине. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет.

Напомним, вчера о взрывах в Очаковской общине сообщал начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет. Он призвал жителей пройти в укрытия из-за ударов россиян из РСЗО.

Кроме того, сообщалось, что в ночь на 18 января оккупанты трижды открывали огонь по Никопольскому району в Днепропетровской области. В регионе зафиксировали более двух десятков "прилетов".

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