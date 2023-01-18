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Окупанти напередодні ввечері знову вдарили по Очаківській громаді: пошкоджено будинки

Фото: окупанти напередодні ввечері знову вдарили по Очаківській громаді (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Напередодні ввечері 17 січня російські війська обстріляли Очаківську громаду (Миколаївська область). Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"З 21:50 та 22:40 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено кілька приватних житлових будинків, у багатоквартирному будинку вибиті вікна. Постраждалих немає", - написав він.

Також вчора вдень росіяни відкрили артилерійський вогонь по Куцурубській громаді. Влучення зафіксовано за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора про вибухи в Очаківській громаді повідомляв начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. Він закликав мешканців пройти в укриття через удари росіян із РСЗВ.

Крім того, повідомлялося, що в ніч на 18 січня окупанти тричі відкривали вогонь по Нікопольському району на Дніпропетровщині. У регіоні зафіксували понад два десятки "прильотів".

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