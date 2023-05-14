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Оккупанты нанесли удар по Харькову: целились в инфраструктурный объект

Фото: войска РФ целились в инфраструктурный объект Харькова (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска сегодня ночью, 14 мая, нанесли удары по Харькову, целились в инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Сегодня ночью, 14 мая, армия РФ нанесла ракетный удар по Новобаварскому району города Харьков. К счастью, жертв и пострадавших нет.

"Целили по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось без значительных разрушений", - отметил Терехов.

14 мая ночью войска РФ нанесли ракетный удар по Тернополю, в результате которого ранения получили два человека.

Также, оккупанты пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева, однако все дроны были уничтожены.

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Война России против Украиныобстрел Харькова