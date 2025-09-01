RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Оккупанты пытаются менять тактику под Купянском: в Нацгвардии раскрыли детали

Иллюстративное фото: российские солдаты меняют тактику под Купянском (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты не прекращают попыток продвижения на Купянском направлении. Там они меняют тактику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины в Telegram.

"Несмотря на потери, враг пытается менять тактику: использует антитепловизионные плащи, пытается продвигаться малыми группами и накапливаться в серой зоне", - рассказали в Нагцвардии. 

Также украинские воины фиксируют, что активность вражеских дронов на этом направлении возросла. При этом РФ стала чаще совершать попытки нанести удары по логистическим путям. 

В Нацгвардии отметили, что подразделения беспилотных систем 15 бригады "Кара-Даг" круглосуточно уничтожают пехоту оккупантов, средства связи, РЭБ и укрытия. 

Успехи ВСУ под Купянском

Напомним, в субботу, 30 августа, спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов рассказал в комментарии РБК-Украина, что украинским защитникам удалось освободить от оккупантов село Мирное под Купянском.

Благодаря оккупации мирного россияне могли контролировать трассы, которые идут на Купянск.

При этом несколько недель назад россияне впервые за долгое время штурмовали Купянск на танках. Украинские защитники отбили такой штурм.

Российская ФедерацияНацгвардияКупянскВойна в Украине