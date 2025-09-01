Оккупанты пытаются менять тактику под Купянском: в Нацгвардии раскрыли детали

"Несмотря на потери, враг пытается менять тактику: использует антитепловизионные плащи, пытается продвигаться малыми группами и накапливаться в серой зоне", - рассказали в Нагцвардии.



Также украинские воины фиксируют, что активность вражеских дронов на этом направлении возросла. При этом РФ стала чаще совершать попытки нанести удары по логистическим путям.

В Нацгвардии отметили, что подразделения беспилотных систем 15 бригады "Кара-Даг" круглосуточно уничтожают пехоту оккупантов, средства связи, РЭБ и укрытия.