Оккупанты пытаются создать российский "гитлерюгенд" на захваченных территориях Украины

Оккупанты хотят уничтожить национальную идентичность украинской молодежи на временно захваченных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечает Центр, захватчики пытаются создать на временно оккупированных территориях Украины милитарные объединения типа "гитлерюгенд" во времена гитлеровской Германии. С этой целью сюда даже прибыл заместитель начштаба юнармии РФ Виктор Кауров, встретившийся с гауляйтерами - херсонским Владимиром Сальдо и запорожским Евгением Балицким. При этом, оккупанты вместе со своими приспешниками мыслят масштабами десятилетия.
"Враг планирует за 10 лет изменить мнение населения на временно оккупированных территориях и для этого уже разработал соответствующую программу. Накануне оккупанты провели опрос настроений среди молодежи, который обнаружил, что молодежь Юга не поддерживает оккупантов. Поэтому они решили активизировать работу с украинскими детьми", - рассказывает ЦНС.
Оккупанты также планируют акцентировать на роли России во Второй мировой войне, сделать регулярными выступления ветеранов СВО в школах, в целом увеличить так называемые "часы патриотизма" в школах.
"Заметим, россияне проводят политику уничтожения самоидентификации детей на временно оккупированных территориях. Отдельно стоит отметить "молодежные движения". Последние созданы по типу "волонтерских", но в большинстве являются массовкой. Первым подобным был "юг молодой", состоящий из свезенной на временно оккупированные территории молодежи, имитирующей поддержку оккупации со стороны местных", - подчеркивают Центр национального сопротивления.
Также россияне создали "Движение первых" - нечто вроде комсомола, имеющего признаки тоталитарного культа.
На днях РБК-Украина сообщало, что, по данным Генштаба ВСУ, враг призвал в армию сотрудников так называемого "МЧС", принадлежащего к оккупационным властям на захваченных территориях.
Кроме того, мы писали, что оккупанты искусственно создают гуманитарный кризис для принудительной паспортизации.
Напомним, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины продолжают проводить принудительную паспортизацию, в частности среди работников бюджетной сферы, которых также заставляют отказываться от украинского гражданства.
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