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Оккупанты пытаются обойти Авдеевку и давят на левый фланг, - DeepState

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Четверг 23 марта 2023 03:07
Оккупанты пытаются обойти Авдеевку и давят на левый фланг, - DeepState Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Донецкой области на Авдеевском направлении российские оккупанты пытаются обойти и окружить город, который не могут взять штурмовыми атаками "в лоб", и значительно усиливают давление на флангах этого плацдарма.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обновленные данные интерактивной карты DeepState.

На Авдеевском отрезке фронта продолжаются бои возле Красногоровки. Отмечается, что войска РФ за последние дни имеют успех к западу от Новобахмутовки. В то же время украинские защитники отражают все попытки врага подойти к Северному или 9-му кварталу Авдеевки.

Российские захватчики возобновили штурмовые действия на Первомайске. Также продолжаются бои за Марьинку, которую Росармия пытается захватить уже 14 месяцев.

По словам аналитиков, в настоящее время на флангах Авдеевского плацдарма, где интервенты концентрируют удары, складывается "очень тяжелая ситуация", и "именно левый фланг сейчас выглядит более уязвимым".

Оккупанты пытаются обойти Авдеевку и давят на левый фланг, - DeepState

Ситуация на Авдеевском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

На Бахмутском участке фронта ситуация существенно не изменилась. Все попытки войск РФ занять трассу возле Хромово не имели успеха.

Оккупанты активно применяют в Бахмуте штурмовые подразделения для продвижения в сторону центра города. При этом в отчете указывается, что за минувшие сутки не фиксируются существенные изменения на этом направлении.

Оккупанты пытаются обойти Авдеевку и давят на левый фланг, - DeepState

Ситуация на Бахмутском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

На Сватовском отрезке фронта в Луганской области продолжаются локальные бои на участке от районна н.п.Площанка до юга н.п. Диброва.

Отмечается, что войска РФ особенно сильно атакуют в лесах Кременной. В то же время существенных изменений не произошло.

Оккупанты пытаются обойти Авдеевку и давят на левый фланг, - DeepState

Ситуация на линии Сватово - Кременная (фото: скрин deepstatemap.live)

Ситуация на других направлениях

На Запорожском и Таврическом участках фронта, а также на севере Украины возле границы с Беларусью - без изменений.

Ранее в отчете ISW указывалось, что попытка стремительного наступления войск РФ на Авдеевку стоила оккупантам больших потерь и не смогла оттянуть части ВСУ с других направлений.

Напомним, перед этим в Силах обороны раскрыли основной замысел Кремля по Авдеевке и планы оккупантов взять город в кольцо, в попытке локализовать находящиеся там силы ВСУ.

Добавим, недавно в Авдеевке местные власти призвали жителей срочно эвакуироваться, поскольку российские захватчики постоянно наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

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