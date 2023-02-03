Оккупанты пытаются интегрировать захваченные районы в РФ через псевдообщественные движения

Как отмечает Центр, оккупационные власти и их высшее руководство недовольны темпами принудительной паспортизации и мобилизации на временно оккупированных территориях Украины, однако это не так легко сделать.

"Реальность оказалась противоположной - жители временно оккупированных территорий прекрасно осознают, что РФ является врагом, отказываются от российских "паспортов" и уезжают, чтобы избежать мобилизации. Предателей оказалось намного меньше, нежели рассчитывал агрессор - да и те уже успели осознать, что РФ рассматривает их только как ресурс, которым можно пожертвовать, как только возникнет такая потребность", - подчеркивает ЦНС.

Поэтому многочисленные потери оккупантов и неэффективная деятельность местных коллаборантов заставляют россиян искать новые методы привлечения украинцев к войне против их собственной страны. В качестве метода они используют не только принуждение, но и пропаганду "рускаго міра".

"Например, 27 января состоялась встреча гауляйтера ВОТ Запорожской области Евгения Балицкого с патриархом РПЦ Кириллом Гундяевым. По нашим данным, на встрече обсуждался вопрос конфискации имущества христианских общин оккупированной части Запорожской области и передача его русской православной церкви, которая всегда была одним из наиболее мощных рупоров антиукраинской пропаганды", - рассказывает Центр.

Кроме сектантской промывки мозгов, которой занимается РПЦ, коллаборанты также интенсифицируют деятельность российской организации ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии авиации и флота), истоки которой ведут еще в советское время.

"В частности, 27 января гауляйтер ВОТ Крыма Аксенов встретился с главой ДОСААФ Крыма Поповым, чтобы обсудить активизацию деятельности в АР Крыму и на ВОТ Запорожской и Херсонской областей. С помощью ДОСААФ коллаборанты планируют милитаризировать украинских детей. Каждый ребенок, который пойдет в "российскую школу", которые создаются на оккупированных территориях, будет подвергнут идеологической промывке мозгов, которые должны воспитать манкуртов, в будущем готовых воевать против Украины", - уточняет Центр.

В то же время, Кремль создает поле "гражданского сектора" с помощью ручных общественных организаций, отвечающих за привлечение местных к инициативам врага. Так, недавно на оккупированный восток Украины приезжала Юлия Дрожжина - депутат госдумы РФ, курирующая российскими студенческими отрядами и возглавлявшая "штаб волонтеров Путина" во время так называемых выборов президента России в 2018 году.

"Приезжала оккупантка не просто так, а для налаживания координации сетей "общественных движений", которые РФ разворачивает на временно оккупированных территориях. В частности, в оккупированных регионах Луганской области действует уже более 65 "общественных организаций", вовлеченных в идеологическую обработку местного населения. Все эти организации финансируются напрямую из федерального бюджета РФ, а некоторые из них мимикруют под гуманитарные цели. Среди них:

"Луганское региональное отделение всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтеры Победы". В оккупированных районах Луганской области "участники движения" - это преимущественно завезенные из РФ "волонтеры", которые в брендированной одежде создают массовку для мероприятий гауляйтеров и имитируют поддержку местных;

"Луганское региональное отделение ВОД добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры - медики". Пропагандисты не скрывают, что на захваченных территориях движение занимается привлечением российских врачей для лечения оккупантов, обследованием украинских детей для дальнейшей депортации и замещением местных врачей, покинувших регион из-за российской агрессии;

"Представительство российского союза молодежи в ЛНР";

"Региональное отделение русского движения детей и молодежи в ЛНР";

"Луганский штаб Всероссийского проекта #Мывместе".

Центр сообщает, что, по данным оккупационной администрации РФ, на временно оккупированных территориях Луганской области проживает более 570 тысяч человек молодого возраста (до 35 лет), в т. ч. 231 тысяча человек - на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года.

"Настоящая цель кремлевских движений - создать сеть пропагандистских ячеек вроде комсомола. Таким образом, Москва рассчитывает уничтожить самоидентификацию целого поколения украинцев, что согласно международному праву является актом геноцида", - отмечает Центр национального сопротивления.