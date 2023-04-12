Оккупанты готовят план эвакуации из ЗАЭС, - Центр нацсопротивления

Оккупанты готовят предварительный план эвакуации из Запорожской атомной электростанции. Колаборантов и работников "Росатома" уже предупредили.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Центр национального сопротивления .

"Колаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" на станцию, предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС отмечают, что оккупанты похищают работников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы те брали паспорта России.

"Так, враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают", - добавляют в сообщении.