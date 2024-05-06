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Оккупанты могут готовить обстрел украинской энергетики: в Воздушных силах объяснили тактику РФ

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские войска, скорее всего, готовятся к следующему массированному обстрелу по Украине, в частности - по ее энергетике. Именно поэтому сейчас наблюдается относительное затишье атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Вероятнее всего, что враг планирует и готовится к проведению последующих атак. Мы не можем знать наверняка их стратегический замысел. Однако вероятнее всего, что сейчас противник сейчас анализирует результаты, которые он нанес в последние месяцы по нашей энергетике", - сказал спикер Воздушных сил.

Как отметил Евлаш, вероятно, враг считает, что определенные его цели достигнуты. Однако, для того чтобы проводить с большей периодикой атаки, ему необходимо накапливать свои ракеты.

"Он (враг - ред.) не может использовать все под ноль. В частности, должен оставаться какой-то стратегический запас. Поэтому мы видим сейчас такое несколько затишье. Перед тем мы видели определенным образом неиспользование беспилотников типа "Шахед", - сказал он.

Сейчас в Воздушных силах наблюдают, как враг снова активизировался, начав меньше использовать своих ракет разных типов.

"Однако еще серьезной проблемой остается использование КАБов", - подчеркнул Евлаш.

Российские удары по энергетике

Нынешней весной Россия активизировала удары по энергетике Украины. В частности, целями россиян стали большие ТЭС и ТЭЦ. Так, недавно оккупанты уничтожили ракетами Трипольскую ТЭС в Киевской области, а также ТЭЦ-5 в Харькове и Змиевскую ТЭС в Харьковской области.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, российские удары по энергетике в теплое время года могут быть связаны с подготовкой Глобального саммита мира.

Накануне он сообщил, что последняя волна российских массированных атак по энергетике нанесла Украине ущерб более чем на 1 млрд долларов.

Следует заметить, что, несмотря на российские удары, Украине удается избегать масштабных отключений света. Министерство энергетики дало объяснение, за счет чего это удается.

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