Оккупанты мобилизовали крымчан в Симферопольском районе во время Ураза-байрам, - Атеш

Отметим, что Ураза-байрам не имеет четкой даты, поскольку мусульмане ориентируются на лунный календарь. В этом году его отмечали 10 апреля, причем праздновать начинали с вечера 9-го. Это считается одним из наиболее значимых религиозных праздников у мусульман, который знаменует окончание месяца поста Рамадан.

"Агенты "АТЕШ" сообщают, что россияне провели массовую облаву на местное население Симферопольского района с целью мобилизации их в вооруженные силы РФ непосредственно в один из главных мусульманских праздников", - говорится в заявлении движения.

Представители подполья добавляют, что российские захватчики продолжают пренебрегать международными правилами и проводить мобилизацию на оккупированных территориях Украины.

Так, напомнили партизаны, ранее представители оккупационных "властей" заявляли о намерении увеличить численность росармии на 300 тысяч человек.

"Даже успели похвастаться, что успешно выполняют эту задачу. Теперь мы знаем, какими методами", - передали в "Атеше".

РФ проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины

Напомним, недавно советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о том, что в этом оккупированном городе в мае россияне начнут мобилизационные мероприятия. Данные о предприятиях в городе приказали передать до 15 апреля.

Также в конце марта в Центре национального сопротивления информировали, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины готовятся призвать на службу в армию подростков. Для этого завершается формирование списков.

Добавим, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что РФ готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч человек. По словам главы государства, согласно планам Кремля такая мобилизация должна состояться до 1 июня.