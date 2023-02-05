Оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область
Российские военные за последние сутки из минометов обстреляли населенные пункты Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативного командования "Север"
Как рассказали в ведомстве, первые обстрелы Сумская область потерпела в населенном пункте Нововасиловка с 06:30 до 06:35 воскресенья, 5 февраля. Вероятно, населенные пункты были обстреляны из миномета 120 мм.
Также с 13:00 до 13:05, вероятно из миномета 120 мм, был обстрел неподалеку от населенного пункта Середина-Буда.
"Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация уточняется", - говорится в сообщении.
Напомним, что в четверг, 2 февраля, российские кафиры в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области. Всего было зафиксировано 120 "прилетов".
Кроме того, 1 февраля россияне атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). Погибли четыре человека, еще один получил ранения.
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