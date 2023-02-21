В Мелитополе оккупанты нашли новый способ захватить чужие предприятия, - Федоров
Российские оккупанты продолжают мародерить в Мелитополе. Решили захватить крупные предприятия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Заставляют предпринимателей принести в фейковое министерство оригиналы документов на право собственности на здания и помещения. На "поклон на министерском ковре" дают всего 3 дня", - пишет Федоров.
По словам городского головы, большинство людей выехали из оккупации, из-за чего нет возможности предоставить документ.
"Санкции в лучших традициях "русского мира": признают имущество бесхозяйным и национализируют заберут себе", - добавляет Федоров.
Фото: в Мелитополе оккупанты нашли новый способ захватить чужие предприятия (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мелитополе оккупанты заставляют школьников писать письма российским военным.
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