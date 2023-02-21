В Мелитополе оккупанты нашли новый способ захватить чужие предприятия, - Федоров

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Заставляют предпринимателей принести в фейковое министерство оригиналы документов на право собственности на здания и помещения. На "поклон на министерском ковре" дают всего 3 дня", - пишет Федоров.

По словам городского головы, большинство людей выехали из оккупации, из-за чего нет возможности предоставить документ.

"Санкции в лучших традициях "русского мира": признают имущество бесхозяйным и национализируют заберут себе", - добавляет Федоров.

Фото: в Мелитополе оккупанты нашли новый способ захватить чужие предприятия (t.me/ivan_fedorov_melitopol)