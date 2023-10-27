RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты массированно обстреливают центр Херсона: в городе мощные взрывы

Иллюстративное фото: оккупанты массированно обстреливают центр Херсона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 27 октября, вечером бьют по центральной части Херсона. В городе гремят мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

Он рассказал, что примерно в 18:40 в Херсоне прозвучал мощный взрыв. Но после него атака продолжилась. 

Фото: оккупанты обстреливают Херсон 27 октября (t.me/roman_mrochko)

"В настоящее время под массированным обстрелом, в частности, центральная часть города. Перейдите к более безопасным местам! Держитесь подальше от окон", - уточнил чиновник. 

Мрочко отметил, что по состоянию на 19:15 обстрел продолжается. Взрывы прозвучали в Днепровском районе города. 

Обновлено 19:55

По информации главы ГВА, в результате обстрела Херсона повреждены более десяти жилых домов. 

 

Фото: последствия обстрела Херсона (t.me/roman_mrochko)

"Пока известно о нескольких пострадавших. Один госпитализирован. Информация уточняется", - добавил он. 

Обстрелы Херсона и области

Напомним, российские оккупанты регулярно бьют по Херсону с левобережья Херсонской области. Для атак враг использует артиллерию и авиацию. 

Вчера, 26 октября, в результате очередного обстрела оккупантов погиб правоохранитель. Он получил легкие ранения. 

Также сегодня, 27 октября, оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на пожилых супругов в Михайловке Херсонской области. Они пострадали. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонвибухиВойна России против Украины