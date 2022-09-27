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Оккупанты в Луганской области начали мобилизацию врачей: кого забирают

Фото: оккупанты в Луганской области начали мобилизацию врачей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россияне на временно оккупированной территории Луганской области приступили к мобилизации врачей. В настоящее время забирают, в частности, хирургов, анестезиологов и фельдшеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Результаты ("референдума" - ред.) подсчитать они еще не успели (так говорят), как не успели и отпраздновать открытие нового медицинского центра в Луганске и похвастаться, что почти все врачи появились на так называемом "референдуме", но уже объявили о мобилизации этих медицинских работников", - написал Гайдай.

По его словам, в настоящее время мобилизация частичная. Забирают пока только хирургов, травматологов, анестезиологов, фельдшеров и медсестер.

"При призыве таких специалистов принимается во внимание опыт работы с травмами в результате боевых действий. Во всех военкоматах уже есть списки тех, кто окончил медицинские учебные заведения и находится на территории так называемой "ЛНР". Хирурги, анестезиологи и травматологи будут призываться к 60 годам, медсестры, фельдшеры - до 55", - сообщил глава ОВА.

Напомним, что в оккупированной Луганской области захватчики производят тотальную мобилизацию.

Добавим, стало известно, что больницы оккупированного Луганска заполнены ранеными оккупантами.

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