Окупанти в Луганській області почали мобілізацію лікарів: кого забирають

"Результати ("референдуму" - ред.) підрахувати вони ще не встигли (так кажуть), як не встигли й відсвяткувати відкриття нового медичного центру в Луганську та похизуватися, що майже всі лікарі з’явилися на так званому "референдумі", але вже оголосили про мобілізацію цих медичних працівників", - написав Гайдай.

За його словами, наразі мобілізація часткова. Забирають поки що лише хірургів, травматологів, анестезіологів, фельдшерів та медсестер.

"При призові таких фахівців береться до уваги досвід роботи з травмами внаслідок бойових дій. У всіх військкоматах вже є списки тих, хто закінчив медичні навчальні заклади та перебуває на території так званої "ЛНР". Хірурги, анестезіологи та травматологи будуть призиватися до 60 років, медсестри, фельдшери - до 55", - повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, що в окупованій Луганській області загарбники проводять тотальну мобілізацію.

Додамо, також стало відомо, що лікарні окупованого Луганська заповнені пораненими окупантами.

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