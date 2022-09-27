UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти в Луганській області почали мобілізацію лікарів: кого забирають

Фото: окупанти в Луганській області почали мобілізацію лікарів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни на тимчасово окупованій території Луганської області почали мобілізацію лікарів. Наразі забирають, зокрема, хірургів, анестезіологів та фельдшерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Результати ("референдуму" - ред.) підрахувати вони ще не встигли (так кажуть), як не встигли й відсвяткувати відкриття нового медичного центру в Луганську та похизуватися, що майже всі лікарі з’явилися на так званому "референдумі", але вже оголосили про мобілізацію цих медичних працівників", - написав Гайдай.

За його словами, наразі мобілізація часткова. Забирають поки що лише хірургів, травматологів, анестезіологів, фельдшерів та медсестер.

"При призові таких фахівців береться до уваги досвід роботи з травмами внаслідок бойових дій. У всіх військкоматах вже є списки тих, хто закінчив медичні навчальні заклади та перебуває на території так званої "ЛНР". Хірурги, анестезіологи та травматологи будуть призиватися до 60 років, медсестри, фельдшери - до 55", - повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, що в окупованій Луганській області загарбники проводять тотальну мобілізацію.

Додамо, також стало відомо, що лікарні окупованого Луганська заповнені пораненими окупантами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськДонбасЛуганская ОГАВійна Росії проти України