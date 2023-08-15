Оккупанты в Луганской области готовятся к новой волне мобилизации, - ЦНС

Сейчас представители псевдо-военкоматов оккупантов в Луганской области разработали так называемый план, согласно которому проводят обход по проведению сверок имеющихся призывников на подконтрольных захватчикам "предприятиях" и других "учреждениях".

"Так, еще в прошлом году враг образовал "военнокоматы", которые сформировали списки жителей ТОТ Луганской области с целью постановки на военный учет призывников, представляющих в основном молодой слой населения региона", - говорится в публикации.

В ЦНС отмечают, что интервенты таким образом проводят подготовительные действия по проведению осеннего призыва жителей временно оккупированных территорий на востоке Украины во вражескую армию.

"Заметим, россияне в очередной раз демонстративно нарушают 51 статью Женевской Конвенции, в которой указано, что оккупационные "власти" не имеют права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных силах или других силовых структурах", - добавили в Центре.

РФ проводит "мобилизацию" на оккупированных территориях

В начале августа в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на оккупированных территориях Украины РФ планирует новую волну мобилизации заключенных. Кроме того, будут отправлять на фронт и тех, кто находится под следствием или в статусе подозреваемого.

В Луганской ОВА на днях сообщили, что оккупанты готовятся отправить на войну против Украины заключенных "ЛНР".

Ранее, в мае, появилась информация о том, российские военные почти втрое сократили время подготовки мобилизованных заключенных из-за значительных потерь живой силы. Кроме того, Росармия создает лагеря на подготовку заключенных на временно оккупированных территориях.

Так, с начала 2023 года Минобороны РФ начало активно вербовать заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Аналогичным способом набирали новобранцев и в ЧВК "Вагнера".