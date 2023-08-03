Мобилизация заключенных. Оккупанты хотят набрать еще 1000 человек из числа подозреваемых

РФ намеревается "мобилизовать" на оккупированных территориях Украины еще больше заключенных, а также пополнить ряды своей армии людьми из числа находящихся под следствием и подозреваемых в совершении преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты продолжают мобилизацию заключенных. Так, в соответствии с распоряжением так называемого "мвд днр", проводятся мероприятия по набору в подразделения внутренних войск лиц, отбывающих наказание или задержанных за преступления легкой или средней тяжести", - говорится в утренней сводке.

Кроме того, добавили в военном командовании, было установлено, что ранения во время боя осужденных "вояк" не снимает с них судимости, а с находившихся под следствием подозрения будут сняты лишь при демобилизации.

"Террористы получили задачу на активизацию работы по борьбе с преступностью и пополнению на 1000 человек подразделений внутренних войск за счет подозреваемых в совершении уголовных правонарушений", - рассказали в Генштабе.

При этом переаттестация для коллаборантов-полицейских, которые перешли на сторону российских оккупантов, будет проводиться после участия в боях в составе сводных батальонов внутренних войск "МВД" "ДНРовцев".

Набор заключенных в войска оккупантов

Ранее мы сообщали, что с начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки заключенных для участия в боевых действиях в Украине

В мае в Генштабе ВСУ сообщали, что российские военные почти втрое сократили время подготовки мобилизованных заключенных из-за значительных потерь живой силы. Кроме того, Росармия создает лагеря на подготовку заключенных на временно оккупированных территориях.

По данным Bloomberg, РФ готовится отправить в Украину больше "кадыровцев" и заключенных, чтобы восполнить дефицит, который оставили после себя наемники ППК "Вагнера".

Европейские официальные лица заявили, что, взяв на себя вербовку осужденных, Минобороны РФ неуклонно увеличивало количество заключенных в армии примерно до 15 000 человек. Около 2000 человек служат в так называемых штрафных воинских частях "Шторм Z".