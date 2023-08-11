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Оккупанты готовятся отправить на войну против Украины заключенных "ЛНР"

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Луганская область, Пятница 11 августа 2023 15:58
Оккупанты готовятся отправить на войну против Украины заключенных "ЛНР" Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне ищут новых заключенных, чтобы отправить их на войну против Украины. Часть из них принудительно мобилизуют в "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"В колониях так называемой "ЛНР" начали принудительно готовить заключенных для отправки их на фронт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что списки пригодных уже направлены россиянам. Воевать отправят почти всех, кроме тяжелобольных и отдельных категорий зэков.

Обстановка на оккупированной территории Луганской области

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что в оккупированных города региона деньги получают только те, кто имеет право на социальные выплаты.

Деньги за разрушенное жилье жители не получили. Также была усложнена процедура подачи документов для получения компенсации. В Рубежном теперь этим процессом занимаются только дважды в неделю.

Люди вынуждены занимать очередь в четыре утра, но перед этим нужно собрать большое количество справок.

Обстрелы в регионе

"Оккупанты давят всюду. Не останавливает их даже значительный объем собственных потерь в личном составе - добавляют резервы и продолжают. Вчера они намеревались найти наши слабые места вблизи Надежды и южнее Новоселовского", - рассказал глава области.

Он добавил, что Силы обороны остановили эти попытки врага. Также россияне наносят авиаудары вблизи Макеевки, Невского, Белогоровки.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись Невское и Белогоровка.

Мобилизация заключенных в РФ

С начала 2023 года Минобороны России начало активно вербовать заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Аналогичным способом набирали новобранцев и в частную военную компанию "Вагнера".

В мае Генштаб ВСУ сообщал, что время на подготовку мобилизованных заключенных сократили почти втрое из-за значительных потерь живой силы.

Недавно появилась информация, что на оккупированных территориях Украины РФ планирует новую волну мобилизации заключенных. Кроме того, будут отправлять на фронт и тех, кто находится под следствием или в статусе подозреваемого.

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