Россияне используют новую тактику обстрелов энергетики Украины

В результате ситуация с энергоснабжением существенно ухудшается в восточных и центральных регионах. Сейчас наиболее сложно в Днепре и в Харьковской области.

28 ноября, затем 13 декабря и наконец, 25 декабря, россияне атаковали объекты и генерации и системы передачи электроэнергии. Причем в первые две атаки больше пострадала именно передача. Это отразилось на графиках отключений. В западных регионах они были минимальными или вообще не применялись, а на остальной территории отключали по 2 очереди одновременно.

Из-за невозможности передавать электроэнергию из-за повреждения сетей, пришлось даже сократить ее производство на АЭС.

При обстреле 25 декабря россияне сделали акцент уже на генерации. Разрушения были в семи областях - РБК-Украина о них писало подробно. Были повреждены несколько ТЭС, ТЭЦ и гидроэлектростанции Днепровского каскада. Для увеличения мощностей была увеличена генерация АЭС.

"Повреждения угольной генерации достаточно существенные, есть повреждения гидрогенерации. Они не критичные, но на восстановление пойдет определенное время. Но по высоковольтным сетям они одновременного удара произвести не смогли, а это и дает нам определенный резерв мощности, который сейчас и используется", - сказал изданию директора Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Система после обстрела 25 декабря потеряла довольно значительную долю генерации. Теоретически ее можно было бы компенсировать импортом. Но практически импорт все равно бы не помог, поскольку возможности передачи, разрушенной ранее, еще не успели восстановить. В итоге снова пришлось применять неравномерные отключения потребителей.

Ремонтные работы проводятся достаточно оперативно. Уже 26 и 27 декабря отключений света стало значительно меньше. Но ситуация настолько сложна, что применять ограничения пришлось и в выходной, 28 декабря.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, россияне в текущем году изменили тактику обстрелов. Если раньше акцент делался на дроновые атаки, то сейчас все чаще используют ракеты, причем с кассетными боеприпасами.

"Это приносит больше вреда и требует большего времени для восстановления поскольку нужно проводить разминирование", - сказал Галущенко в эфире телемарафона.

Ремонтные работы проводятся достаточно быстро, и уже 25 и 27 декабря отключений света стало значительно меньше. Ситуация настолько сложна, что применять ограничения пришлось и в выходной, 28 декабря.

Но при всей сложности ситуации, ожидать блэкаут оснований нет. У россиян не хватает ресурсов, считает Харченко.

По его оценке, более сложная ситуация будет в восточных регионах.

"Там много поврежденной генерации и туда физически сейчас невозможно доставить необходимые объемы электроэнергии. Поэтому определенное время Украина будет жить немного в разных графиках - в восточных областях будет немного сложнее”, - считает он.

Но особые опасения у эксперта вызывают удары по системе теплоснабжения. "В Днепре, Харькове удары были по ТЭЦ, и я думаю что это более опасно для населения чем отсутствие электричества", - отметил эксперт.