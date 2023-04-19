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Оккупанты в Крыму заявили о "предотвращении диверсии" на энергообъекте

Фото: оккупанты в Крыму заявили о "предотвращении диверсии" на энергообъекте
Автор: Мария Кучерявец

В Керчи во временно оккупированном Крыму российская ФСБ заявила о задержании мужчины. Его обвиняют в так называемой "подготовке диверсии" на энергообъекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

"В ФСБ сообщили, что в Керчи "предотвратили подготовку диверсии на объекте энергосистемы полуострова", - пишут прокремлевские медиа, ссылаясь на ФСБ.

Сообщается, что российские силовики задержали гражданина Украины и России 1971 года рождения. Его считают "причастным к предполагаемой диверсии".

Как утверждают силовики, во время обыска в доме задержанного было якобы обнаружено самодельное взрывное устройство и средства связи, "содержащие переписку с представителем спецслужб Украины".

Российские пропагандисты также распространяют видеозадержание. Вместе с тем сообщается, что мужчина находится под арестом, против него уже якобы возбуждены уголовные дела.

Напомним, ранее Россия обвиняла Украину в так называемых "диверсиях" в Брянской области.

Также недавно враг снова нафантазировал о так называемой "новой попытке" пересечь границу РФ со стороны Украины.

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