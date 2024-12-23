Оккупанты в Крыму опасаются ударов ВСУ и перемещают склады с боеприпасами, - "АТЕШ"

Партизаны в Крыму обнаружили новые места расположения военной техники, боеприпасов и личного состава российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".
В частности, речь идет о складах вблизи населенного пункта Северное в Черноморском районе.
Сообщается, что из-за активизации ударов Сил обороны Украины оккупанты все чаще вынуждены прятать технику и боеприпасы на старых, давно нефункциональных складах.
Партизаны подчеркнули, что эта тактика создает серьезные проблемы с вражеской логистикой на полуострове.
Агенты "АТЕШ" зафиксировали:
Кроме этого, партизаны сообщили о том, что оккупанты привлекают солдат срочной службы для охраны объектов.
"Все данные о расположении техники и личного состава уже переданы Силам обороны Украины!" - отметили в "АТЕШ".
Фото: россияне перемещают склады боеприпасов в Крыму (t.me atesh_ua)
Во временно оккупированном Крыму россияне продолжают усиливать репрессии против местного населения. К примеру, недавно мы рассказывали о незаконном задержании оккупантами работников железной дороги за "сотрудничество" с Украиной.
Российские оккупационные силы также продолжают милитаризацию полуострова, размещая новые военные объекты и технику.
В частности, зафиксирована российская база РЛС, которая играла важную роль в контроле над воздушным пространством над Черным морем и координации военных операций оккупантов. Известно, что ВСУ ее уже уничтожили.
Добавим, что россияне также перебрасывают военную технику из оккупированного Крыма в Запорожскую область. Подробности - в материале РБК-Украина.
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