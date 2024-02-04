Россияне на оккупированных территориях готовят из студентов "наблюдателей" на "выборах"

Россияне хотят заставить студентов с оккупированных территорий Украины стать наблюдателями на так называемых "выборах президента". Их задачей будет фальсификация результатов "голосования".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Сейчас оккупационная администрация на захваченных украинских территориях поставила "университетам" план по количеству студентов для "работы на выборах". Каждый "университет" должен определить студентов, которые будут "наблюдателями". Затем этих студентов проинструктируют по поводу будущих фальсификаций.

"Заметим, "выборы" россияне будут проводить в течение нескольких дней. Чтобы создать видимость высокой явки, Кремль допускает "голосование" по месту жительства без паспорта РФ. Это позволит использовать заранее подготовленные группы "избирателей" на нескольких смежных "участках", - сказали в центре.

Кроме того, Центр национального сопротивления призвал украинцев на оккупированных территориях сообщать о таких "наблюдателях" через чат-бот sprotyv_official_bot в Telegram. В центре отмечают, что все сообщения будут анонимными.

Так называемые "выборы" в России

Так называемые "выборы президента" в РФ продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. В декабре российский диктатор Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться. А в начале этого года российский ЦИК зарегистрировал его кандидатом.

После выборов Путин сможет оставаться у власти еще по меньшей мере до 2030 года. Причем пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков уже заявил, что Путин будет переизбран с результатом в 90% голосов.

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