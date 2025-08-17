RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Оккупанты в Константиновке обстреляли спасателей: в ГСЧС показали фото последствий

Фото: последствия российской атаки на Константиновку (ГСЧС)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты в очередной раз пытались убить украинских спасателей во время ликвидации последствий удара. В Константиновке в Донецкой области россияне ударили по экипажу пожарных, который тушил пламя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Отмечается, что во время российского обстрела Константиновки 16 августа возникло три пожара - горели кровля хозяйственной постройки и сухая трава. На тушение прибыл экипаж ГСЧС, который ликвидировал пламя.

Позже оккупанты устроили еще один обстрел, из-за которого вспыхнули нежилые дома, хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль. На ликвидацию последствий снова прибыл экипаж ГСЧС, который приступил к работе. В этот момент оккупанты нанесли повторный удар.

"Во время тушения пожаров произошел повторный обстрел с применением БПЛА. Поврежден пожарный автомобиль: треснуло лобовое стекло, пробито колесо, поврежден кузов и зеркала. Личный состав не пострадал, однако ликвидацию пожаров пришлось приостановить", - сказано в сообщении.

Фото: последствия российских атак на Константиновку (ГСЧС)

 

Напомним, в Запорожье российский дрон 16 августа атаковал спасателей. В результате атаки врага была повреждена спасательная машина. До этого оккупанты атаковали экипаж ГСЧС под Гуляйполем, также была повреждена пожарная машина.

КонстантиновкаВойна в Украине