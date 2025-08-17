Оккупанты в Константиновке обстреляли спасателей: в ГСЧС показали фото последствий

Отмечается, что во время российского обстрела Константиновки 16 августа возникло три пожара - горели кровля хозяйственной постройки и сухая трава. На тушение прибыл экипаж ГСЧС, который ликвидировал пламя.

Позже оккупанты устроили еще один обстрел, из-за которого вспыхнули нежилые дома, хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль. На ликвидацию последствий снова прибыл экипаж ГСЧС, который приступил к работе. В этот момент оккупанты нанесли повторный удар.

"Во время тушения пожаров произошел повторный обстрел с применением БПЛА. Поврежден пожарный автомобиль: треснуло лобовое стекло, пробито колесо, поврежден кузов и зеркала. Личный состав не пострадал, однако ликвидацию пожаров пришлось приостановить", - сказано в сообщении.