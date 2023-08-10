Оккупанты контратакуют на Мелитопольском направлении? Что об этом говорят в ВСУ

Украинские защитники продолжают давить на врага на юге нашей страны. Оккупанты в свою очередь пытаются контратаковать в ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командующего ОСУВ "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергея Кузьмина в эфире телемарафона.

"На нашем направлении продолжается напряженная работа по освобождению территории от оккупантов. Наши воины продолжают уничтожать живую силу противника и его технику", - сказал спикер.

По его словам, за минувшие сутки потери врага на юге Украины составили около 300 человек. Из них большинство ранены. Также были уничтожены несколько единиц военной техники врага. В частности, 4 танка, 6 боевых машин и несколько единиц автомобильной техники.

Кузьмин также прокомментировал информацию о попытках оккупантов наступать южнее Новоданиловки в Запорожской области.

"Противник пытается постоянно контратаковать, пытается наступать. Однако наши воины держат оборону и на направлениях наступления продолжают уверенно двигаться вперед", - объяснил он.

скриншот deepstatemap.live

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге нашей страны, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

Пока продвижение Сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.