Оккупанты обстреляли Купянский район: повреждены домовладения и лицей

Российские войска в очередной раз нанесли удары по Купянскому району Харьковской области. Вследствие обстрела повреждены частные домовладения и лицей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Россияне около полуночи ударили по Купянскому району ракетами типа С-300.

"Есть попадание в частные домовладения, учебное заведение в Купянском районе. Около полуночи в с. Безмятежное в результате ракетных обстрелов ЗРК С-300 взрывной волной повредило здание лицея. Без пострадавших", - рассказал он.

Кроме того, как сообщил Синегубов, вчера двое мужчин в области подорвались на мине. Их госпитализировали.