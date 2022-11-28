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Оккупанты обстреляли Купянский район: повреждены домовладения и лицей

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Харьковская область, Понедельник 28 ноября 2022 09:43
Оккупанты обстреляли Купянский район: повреждены домовладения и лицей Фото: оккупанты обстреляли Купянский район из комплексов С-300 (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в очередной раз нанесли удары по Купянскому району Харьковской области. Вследствие обстрела повреждены частные домовладения и лицей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Россияне около полуночи ударили по Купянскому району ракетами типа С-300.

"Есть попадание в частные домовладения, учебное заведение в Купянском районе. Около полуночи в с. Безмятежное в результате ракетных обстрелов ЗРК С-300 взрывной волной повредило здание лицея. Без пострадавших", - рассказал он.

Кроме того, как сообщил Синегубов, вчера двое мужчин в области подорвались на мине. Их госпитализировали.

Напомним, в субботу российские войска открыли огонь из РСЗО по Волчанску. В результате обстрелов повреждены жилые дома, частные автомобили и склады.

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