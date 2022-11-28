Оккупанты обстреляли Купянский район: повреждены домовладения и лицей
Российские войска в очередной раз нанесли удары по Купянскому району Харьковской области. Вследствие обстрела повреждены частные домовладения и лицей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Россияне около полуночи ударили по Купянскому району ракетами типа С-300.
"Есть попадание в частные домовладения, учебное заведение в Купянском районе. Около полуночи в с. Безмятежное в результате ракетных обстрелов ЗРК С-300 взрывной волной повредило здание лицея. Без пострадавших", - рассказал он.
Кроме того, как сообщил Синегубов, вчера двое мужчин в области подорвались на мине. Их госпитализировали.
Напомним, в субботу российские войска открыли огонь из РСЗО по Волчанску. В результате обстрелов повреждены жилые дома, частные автомобили и склады.
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