Оккупанты интенсивно обстреливают пути между селами и городами в Луганской области, - ОВА

"В последнее время враг проявляет активность в Луганской области. Прошедшие сутки не стали исключением. Уже несколько недель подряд там зафиксированы интенсивные артиллерийские обстрелы со стороны россиян. Кроме того, для поддержки наступлений противник привлекает бронетехнику, которую наши военные регулярно уничтожают", - отметил исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Алексей Смирнов.

Он проинформировал, что вражеским обстрелам вновь подверглись Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка.

Так, в Невском россияне ударили из реактивных систем залпового огня по жилым домам, один из которых потерпел значительные разрушения. К счастью, обошлось без жертв.

Кроме того, участились случаи, когда враг открывает огонь по автодорогам между населенными пунктами, чтобы усложнить населению передвигаться.