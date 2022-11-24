Оккупанты хотят изменить демографический состав населения в захваченных районах

Оккупанты хотят изменить демографический состав населения временно оккупированных территорий Украины за счет россиян, которых они завозят в эти районы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
В частности в Российской Федерации привлекают к ассимиляции на захваченных землях Украины студентов вузов, которым обещают за переезд на эти территории бесплатное обучение. То есть по завершении обучения студенты, особенно получившие такие профессии, как врач и педагог, должны переехать работать на временно оккупированные территории. При этом РФ заявляет, что это делается вроде бы из-за дефицита этих профессий.
"Однако на самом деле цель врага - изменить демографический состав населения. Именно для этого россияне проводят "эвакуацию" местных, чтобы ассимилировать выехавших в РФ и завезти россиян на захваченные земли. Однако такие дальновидные планы россиян не учитывают фактор наличия ВСУ, поэтому эти планы обречены", - говорится в сообщении ЦНС.
Вместе с тем, Центр национального сопротивления в очередной раз призывает жителей оккупированных регионов продолжать выезжать на подконтрольные правительству Украины территории.
Недавно РБК-Украина сообщало, что оккупанты назначают на захваченных территориях своих "прокуроров" для новых репрессий.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты хотят ввести "визовый режим" на захваченной территории Запорожской области. Такое "правило" они планируют ввести уже с начала следующего года.
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