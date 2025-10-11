Оккупанты хотят признать "экстремизмом" украинскую идеологию на ВОТ Запорожья, - ЦПД
Оккупационная администрация в Запорожской области заказала "научное исследование" "украинской националистической идеологии" с целью признать ее "экстремистской".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.
Так называемое "правительство Запорожской области" заказало "научное исследование" "украинской националистической идеологии" у московской "Международной бизнес-академии".
Эта организация также проводит "Фестиваль народного творчества самобытных народов" и конференцию под названием "Осажденная крепость русской цивилизации".
Ожидается, что в мероприятиях примут участие до 300 человек - "ученых", педагогов и религиозных деятелей с оккупированных территорий.
Выполнение проекта оценили в 6,6 млн рублей (более 78 тыс. долларов).
"Этот шаг - очередной этап системного искоренения украинской культуры, истории и идентичности на оккупированных территориях. Россия пытается создать псевдонаучное основание для запрета всего украинского, объявляя его "экстремизмом", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.
Там также обращают внимание на то, что вместо восстановления инфраструктуры или помощи людям оккупационная власть тратит средства на идеологические "исследования" и пропагандистские мероприятия.
"Это демонстрирует настоящие приоритеты Кремля: не улучшение жизни местного населения, как обещала пропаганда, а тотальную русификацию и контроль над сознанием", - пишут аналитики ЦПД.
Российская пропаганда в школах на ВОТ
Ранее в ЦПД сообщали, что россияне будут наказывать родителей на ВОТ за обучение детей онлайн в украинских школах. Оккупанты шантажируют родителей, чьи дети учатся онлайн в украинских школах, лишением родительских прав. Таким образом они пытаются заставить их детей посещать российские школы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что оккупационные власти в Луганске и Донецке вводят пропагандистские учебники истории в школах.
По данным Центра противодействия дезинформации, учебники подготовлены под руководством Владимира Мединского, известного как главного идеолога путинской версии истории.
Учебники навязывают ученикам миф об "исконной связи" оккупированных территорий с Россией и изображают Украину как врага. По мнению экспертов, это попытка создать поколение, которое мыслит в рамках российской пропаганды и лояльно к Кремлю.