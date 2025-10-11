ua en ru
Оккупанты хотят признать "экстремизмом" украинскую идеологию на ВОТ Запорожья, - ЦПД

Запорожская область, Суббота 11 октября 2025 05:03
UA EN RU
Оккупанты хотят признать "экстремизмом" украинскую идеологию на ВОТ Запорожья, - ЦПД Иллюстративное фото: стальной герб Украины на острове Хортица (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Оккупационная администрация в Запорожской области заказала "научное исследование" "украинской националистической идеологии" с целью признать ее "экстремистской".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Так называемое "правительство Запорожской области" заказало "научное исследование" "украинской националистической идеологии" у московской "Международной бизнес-академии".

Эта организация также проводит "Фестиваль народного творчества самобытных народов" и конференцию под названием "Осажденная крепость русской цивилизации".

Ожидается, что в мероприятиях примут участие до 300 человек - "ученых", педагогов и религиозных деятелей с оккупированных территорий.

Выполнение проекта оценили в 6,6 млн рублей (более 78 тыс. долларов).

"Этот шаг - очередной этап системного искоренения украинской культуры, истории и идентичности на оккупированных территориях. Россия пытается создать псевдонаучное основание для запрета всего украинского, объявляя его "экстремизмом", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Там также обращают внимание на то, что вместо восстановления инфраструктуры или помощи людям оккупационная власть тратит средства на идеологические "исследования" и пропагандистские мероприятия.

"Это демонстрирует настоящие приоритеты Кремля: не улучшение жизни местного населения, как обещала пропаганда, а тотальную русификацию и контроль над сознанием", - пишут аналитики ЦПД.

Российская пропаганда в школах на ВОТ

Ранее в ЦПД сообщали, что россияне будут наказывать родителей на ВОТ за обучение детей онлайн в украинских школах. Оккупанты шантажируют родителей, чьи дети учатся онлайн в украинских школах, лишением родительских прав. Таким образом они пытаются заставить их детей посещать российские школы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что оккупационные власти в Луганске и Донецке вводят пропагандистские учебники истории в школах.

По данным Центра противодействия дезинформации, учебники подготовлены под руководством Владимира Мединского, известного как главного идеолога путинской версии истории.

Учебники навязывают ученикам миф об "исконной связи" оккупированных территорий с Россией и изображают Украину как врага. По мнению экспертов, это попытка создать поколение, которое мыслит в рамках российской пропаганды и лояльно к Кремлю.

