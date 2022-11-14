Куда и как будут эвакуировать жителей освобожденной Херсонской области: ответ Верещук

Жителей освобожденных населенных пунктов Херсонской области будут эвакуировать в соседние Николаев и Кривой Рог. Местные власти уже формируют списки желающих.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, вывозить людей будут колоннами, поскольку до сих пор существует опасность обстрелов и провокаций со стороны оккупантов. Эвакуацию будут проводить за государственные средства.

Верещук подчеркнула, что сейчас разрабатываются безопасные маршруты для эвакуации в Николаев и Кривой Рог. После этого будут формировать эвакуационные автобусы в другие крупные города.

Министр также отметила, что эвакуация в Херсонской области не будет массовой. Однако она необходима, поскольку в некоторых освобожденных населенных пунктах пережить зиму будет трудно.

"Мы не успеем восстановить питание настолько, чтобы обогреть дома с детьми, больными, маломобильными. То есть это не будет массовая эвакуация. Но болеющие старшие остались без опеки и заботы родных, мы будем советоваться и делать все, чтобы люди эвакуировались, например, в Закарпатскую или Ивано-Франковскую область", - добавила Верещук.