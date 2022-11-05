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Оккупанты хотят "эвакуировать" из Херсона даже животных

Иллюстративное фото: оккупанты хотят "эвакуировать" из Херсона даже животных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне планируют вывезти из временно оккупированного Херсона в Крым животных из местного зооуголка.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков.

"Наша миссия связана с распоряжением "врио губернатора Херсонской области" Сальдо Владимира Васильевича об эвакуации животных из зооуголка, который расположен в Херсоне на острове Потемкин в парк львов "Тайган". Группа животных небольшая, но тем не менее им грозит здесь опасность", - заявил Зубков.

По его словам, такая мера якобы является временной и его парк планирует "обеспечить перевозку животных".

"Как только пройдут активные военные действия и зоопарки будут восстанавливаться, конечно мы животных готовы вернуть в их вольеры", - добавил он.

Напомним, ранее так называемая оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.

Более детально о ситуации в Херсоне и области можете узнать в материале РБК-Украина.

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