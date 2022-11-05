Оккупанты хотят "эвакуировать" из Херсона даже животных

"Наша миссия связана с распоряжением "врио губернатора Херсонской области" Сальдо Владимира Васильевича об эвакуации животных из зооуголка, который расположен в Херсоне на острове Потемкин в парк львов "Тайган". Группа животных небольшая, но тем не менее им грозит здесь опасность", - заявил Зубков.

По его словам, такая мера якобы является временной и его парк планирует "обеспечить перевозку животных".

"Как только пройдут активные военные действия и зоопарки будут восстанавливаться, конечно мы животных готовы вернуть в их вольеры", - добавил он.