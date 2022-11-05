Оккупанты хотят "эвакуировать" из Херсона даже животных

Россияне планируют вывезти из временно оккупированного Херсона в Крым животных из местного зооуголка.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков.
"Наша миссия связана с распоряжением "врио губернатора Херсонской области" Сальдо Владимира Васильевича об эвакуации животных из зооуголка, который расположен в Херсоне на острове Потемкин в парк львов "Тайган". Группа животных небольшая, но тем не менее им грозит здесь опасность", - заявил Зубков.
По его словам, такая мера якобы является временной и его парк планирует "обеспечить перевозку животных".
"Как только пройдут активные военные действия и зоопарки будут восстанавливаться, конечно мы животных готовы вернуть в их вольеры", - добавил он.
Напомним, ранее так называемая оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.
Более детально о ситуации в Херсоне и области можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.