Вывозят имущество и технику. Россияне активно мародерят в Херсонской области
Фото: россияне активно мародерят в Херсонской области (GettyImages)
Военные РФ в Херсонской области начали активно вывозить награбленное имущество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
По данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области наблюдается активизация мародерства российскими захватчиками.
"Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику, грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям", - сообщили в штабе.
Напомним, по данным Генштаба, россияне почти использовали запас артиллерийских боеприпасов из складов центральной части РФ.
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