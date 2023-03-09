ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вывозят имущество и технику. Россияне активно мародерят в Херсонской области

Новина українською →
Херсонская область, Четверг 09 марта 2023 18:16
Вывозят имущество и технику. Россияне активно мародерят в Херсонской области Фото: россияне активно мародерят в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные РФ в Херсонской области начали активно вывозить награбленное имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области наблюдается активизация мародерства российскими захватчиками.

"Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику, грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям", - сообщили в штабе.

Напомним, по данным Генштаба, россияне почти использовали запас артиллерийских боеприпасов из складов центральной части РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область окупанти Война России против Украины
NEWS
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
DAILY
Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях