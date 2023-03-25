Оккупанты в Херсонской области пытают людей, которые не хотят получать паспорт РФ, - ЦНС

Оккупанты угрожают физической расправой жителям Херсонской области, если они не захотят получать паспорт РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Темпы выдачи российских паспортов слишком низкие и оккупационные администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсонской области россияне издеваются над гражданским населением.
"За отказ от паспорта они угрожают "ямой". Неоднократно оккупанты проводили показательные наказания, мужчинам одевали мешок и бросали в окопы", - сообщили в ЦНС.
Также, для давления на людей, россияне используют пыточную в Геническе, где издеваются над местным населением. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также не желающие выполнять требования местной оккупационной так называемой "власти".
Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе захватчики продолжают принудительную "паспортизацию" населения.
На временно оккупированной территории Запорожской области россияне продолжают принудительную паспортизацию среди гражданских. Угрожают отобрать детей в случае отказа от паспорта.
Россияне проводят дополнительные проверки местных жителей оккупированных территорий, если у них нет паспорта РФ, доходит даже до задержаний.
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