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Оккупанты в Херсоне закрывают аптеки и магазины, чтобы жители покинули город

Фото: Оккупанты в Херсоне закрывают аптеки и магазины, чтобы жители покинули город (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты в Херсоне закрыли часть торговых точек и аптек, ограничили поставки и сократили медицинские учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Ситуация во временно оккупированном Херсоне остается сложной", – говорится в сообщении.

По словам Соболевского, россияне стремятся максимально усложнить условия существования населения города, что заставляет людей уезжать из него. Он подчеркнул, что оккупанты закрывают часть аптек, ограничивают поставки и сокращают местные медицинские учреждения. Все это происходит на фоне созданной атмосферы страха с помощью фейков о возможных разрушениях города ВСУ.

"При этом большинство наших людей отказываются от "эвакуации", ожидая деоккупацию города", - пояснил Соболевский.

Напомним, что недавно оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области.

19 октября так называемый "председатель" Херсонской области Владимир Сальдо заявил о запрете въезда в Херсонский регион в ближайшие 7 дней из-за якобы "подготовки Киевом массированного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС". Ссылаясь на это местным жителям кафиры начали посылать СМС-сообщения об "эвакуации".

В Украине не исключили, что Россия предположительно готовит провокации на территории Херсона и области. Российские оккупанты, возможно, сами обстреляют город и область, обвинив в этом ВСУ. По этому поводу жителей Херсона и области просят подготовить укрытие из-за возможных провокаций российских военных. Также граждан призвали запастись водой и едой на несколько суток.

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