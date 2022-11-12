В Херсонской области автомобиль взорвался на взрывчатке, пострадала женщина с детьми

В селе Мыловое в Херсонской области автомобиль взорвался на взрывчатке, пострадали женщина и двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Херсонской области.

"При выезде из села Мыловое Бериславского района автомобиль с гражданскими взорвался на неустановленном взрывном устройстве. Пострадали женщина и двое ее детей в возрасте 9 и 14 лет. Все они с разными травмами доставлены в больницу Кривого Рога", - говорится в сообщении.

Полиция продолжает собирать доказательства военных преступлений российских захватчиков против мирного населения на деоккупированных территориях. Так, в пгт Великая Александровка военные России облили 63-летнему мужчине ноги горючим веществом и подожгли, вызвав термические ожоги нижних конечностей.

От жителей пгт Высокополье и пгт Великая Александровка в полицию поступают сообщения, что захватчики отбирали у них автомобили, разукомплектовывали солнечные электростанции, из магазинов и кафе угоняли товар, "Уралами" вывозили бытовую технику и мебель из домов.

За прошедшие сутки полиция открыла 51 уголовное производство по фактам военных преступлений российских захватчиков в Херсонской области.