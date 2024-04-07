RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты "Градами" накрыли Гуляйполе: трое погибших и раненый

Фото: оккупанты "Градами" накрыли Гуляйполе, трое погибших и раненый (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Гуляйполе Запорожской области. По городу оккупанты ударили из "Градов", убив трех людей, еще один человек был ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Россияне обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области и убили трех гражданских людей", - рассказал он.

По его словам, двое мужчин и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд.

"Еще один мужчина ранен - его доставили в больницу", - отметил глава ОВА.

Как записаться на эвакуацию

Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" - 0 800 339 291

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины:

  • для жителей Пологовского района - 050-272-72-76;
  • для жителей Васильевского района - 097-826-20-02.

Обстрел Запорожской области

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Запорожской области.

Позже глава Запорожской ОВА сообщил, что россияне атаковали Запорожье беспилотником, пострадал 54-летний мужчина. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеЗапорожская область