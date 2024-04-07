Оккупанты "Градами" накрыли Гуляйполе: трое погибших и раненый

Российские войска обстреляли Гуляйполе Запорожской области. По городу оккупанты ударили из "Градов", убив трех людей, еще один человек был ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Россияне обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области и убили трех гражданских людей", - рассказал он.
По его словам, двое мужчин и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд.
"Еще один мужчина ранен - его доставили в больницу", - отметил глава ОВА.
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Эвакуационные группы Национальной полиции Украины:
В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Запорожской области.
Позже глава Запорожской ОВА сообщил, что россияне атаковали Запорожье беспилотником, пострадал 54-летний мужчина. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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