Оккупанты "Градами" накрыли Гуляйполе: трое погибших и раненый

"Россияне обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области и убили трех гражданских людей", - рассказал он.

По его словам, двое мужчин и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд.

"Еще один мужчина ранен - его доставили в больницу", - отметил глава ОВА.

Как записаться на эвакуацию

Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" - 0 800 339 291

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины: