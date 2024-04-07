Окупанти "Градами" накрили Гуляйполе: троє загиблих та поранений

"Росіяни обстріляли з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей", - розповів він.

За його словами, два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд.

"Ще одного чоловіка поранено - його доставили до лікарні", - зазначив голова ОВА.

Як записатися на евакуацію

Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" - 0 800 339 291

Евакуаційні групи Національної поліції України: