Окупанти "Градами" накрили Гуляйполе: троє загиблих та поранений

Російські війська обстріляли Гуляйполе Запорізької області. По місту окупанти вдарили з "Градів", вбивши трьох людей, ще одну людину було поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Росіяни обстріляли з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей", - розповів він.
За його словами, два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд.
"Ще одного чоловіка поранено - його доставили до лікарні", - зазначив голова ОВА.
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Евакуаційні групи Національної поліції України:
У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" и ракети. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Запорізької області.
Пізніше голова Запорізької ОВА повідомив, що росіяни атакували Запоріжжя безпілотником, постраждав 54-річний чоловік. Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.
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