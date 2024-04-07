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Окупанти "Градами" накрили Гуляйполе: троє загиблих та поранений

Фото: окупанти "Градами" накрили Гуляйполе, троє загиблих та поранений (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Гуляйполе Запорізької області. По місту окупанти вдарили з "Градів", вбивши трьох людей, ще одну людину було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росіяни обстріляли з  "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей", - розповів він.

За його словами, два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд.

"Ще одного чоловіка поранено - його доставили до лікарні", - зазначив голова ОВА.

Як записатися на евакуацію

Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" - 0 800 339 291

Евакуаційні групи Національної поліції України:

  • для жителів Пологівського району - 050-272-72-76;
  • для жителів Василівського району - 097-826-20-02.

Обстріл Запорізької області

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" и ракети. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Запорізької області.

Пізніше голова Запорізької ОВА повідомив, що росіяни атакували Запоріжжя безпілотником, постраждав 54-річний чоловік. Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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