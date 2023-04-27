Россияне ударили по школе и жилых домах Константиновки, есть пострадавшие, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Вечером еще один ракетный удар был нанесен по Константиновке Донецкой области. Повреждены также школа, больница, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие люди", - рассказал глава государства.

Он также отметил, что в Николаеве после ночного ракетного удара оккупантов завершился разбор завалов. Известно о более 20 раненых и одном погибшем.

"Ракетами повреждены десятки обычных домов, два учебных заведения. "Калибры" против школы и колледжа, против жилой застройки", - добавил Зеленский.