Ядерная безопасность на ЗАЭС остается в нестабильном состоянии, - МАГАТЭ

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции остается угрожающей. Постоянные отключения АЭС от внешней сети представляют угрозу ядерной безопасности.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В МАГАТЭ отмечают, что крупнейшая атомная станция в Европе нуждается в надежном электроснабжении для работы насосов, циркулирующих воду для охлаждения реакторов и бассейнов с ядерным топливом.

По словам Гросси, после российского удара 9 марта АЭС полагалась на одну резервную линию электропередач, которая остается отключенной из-за ремонта.

"Ядерная безопасность на ЗАЭС остается в нестабильном состоянии", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Он отметил, что отсутствие доступа к внешней сети сделает ЗАЭС зависимой от дизельных генераторов.

"Я снова призываю все стороны взять на себя обязательство обеспечить ядерную безопасность и защиту безопасности на станции", - добавил Гросси.

Напомним, вчера МАГАТЭ заявило об угрозе отключения Запорожской АЭС от последней резервной линии электропередач.

Также в МАГАТЭ объявили, что больше не рассматривают возможность создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

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