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Как бесплатно эвакуироваться из опасных регионов: объяснение Минреинтеграции

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Среда 25 января 2023 14:56
Как бесплатно эвакуироваться из опасных регионов: объяснение Минреинтеграции Фото: как бесплатно эвакуироваться из опасных регионов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время бесплатной эвакуации из опасных регионов важно не попасть на крючок к аферистам. Для этого необходимо обратиться за помощью в местные органы власти и волонтерские организации, которые с ними сотрудничают.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Отмечается, что при попытке эвакуироваться аферисты просят перечислить предоплату на свои карты, однако после оплаты игнорируют свои обязательства и исчезают.

Херсонская область

Чтобы сообщить о желании эвакуироваться, необходимо обратиться по телефону ОВА:

  • 0 800 330 951;
  • (091) 481-78-45;
  • Viber, Telegram, Signal, WhatsApp по номеру (093) 011-95-96.

Также можно обратиться в волонтерскую организацию Help People по телефону (093) 696-97-88.

Харьковская область

Необходимо обратиться за номером горячей линии волонтерской организации Helping to Leave (093) 177-64-58.

Запорожская область

Для регистрации на эвакуацию необходимо обратиться на горячую линию ОВА по телефону 0800503508.

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