В техникуме в Енакиево рядом со студентами разместили военных инструкторов, - Генштаб

Российские оккупанты разместили так называемых инструкторов в помещении политехнического техникума в городе Енакиево (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"В городе Енакиево, что в Донецкой области, продолжается подготовка принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты.