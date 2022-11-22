ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В техникуме в Енакиево рядом со студентами разместили военных инструкторов, - Генштаб

Новина українською →
Енакиево, Вторник 22 ноября 2022 19:16
В техникуме в Енакиево рядом со студентами разместили военных инструкторов, - Генштаб Фото: В техникуме в Енакиево рядом со студентами разместили военных инструкторов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты разместили так называемых инструкторов в помещении политехнического техникума в городе Енакиево (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"В городе Енакиево, что в Донецкой области, продолжается подготовка принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты.

Напомним, что в оккупированной российскими войсками Макеевке Донецкой области вспыхнула нефтебаза. Причиной стало "попадание взрывоопасного предмета".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Енакиево Война в Украине
NEWS
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему